SCILLA All’interno della rassegna MenteLocale, Paolo Battistel ha parlato della fiaba partendo dallo studio del mito

BattistelContinuano, con grande interesse da parte del pubblico, gli incontri della rassegna culturale MenteLocale, promossa dalla biblioteca “Antonia Assunta Paladino” di Scilla. Ha aperto la serata, svoltasi presso la piazzetta Largo Piano, Valentina Muscinesi responsabile della Biblioteca comunale. Ospite lo scrittore e giornalista torinese Paolo Battistel, profondo conoscitore dei miti e delle leggende pre-cristiane, che ha parlato della fiaba come un racconto sacro e fondata sulla memoria di un popolo. La professoressa Pasqualina Ciccone ha conversato con lo scrittore, soffermandosi sull’elemento femminile nelle fiabe.

<< Spesso- ha detto il giornalista Battistel- sono le donne a essere protagoniste, in principio come raccoglitrici e narratrici di queste storie e poi come personaggi all’interno delle stesse, sia nelle vesti di oscure streghe come Baba-Jaga, che in vergini innocenti come Rosaspina, la bella addormentata nel bosco caduta nell’incantesimo del fuso>>. A seguire sono intervenuti Antonio Bova, direttore del sistema bibliotecario territoriale ionico “Giovanni Ruffo” di Bovalino, e lo scrittore Oreste Kessel Pace. Il prossimo appuntamento è previsto per il 29 luglio sempre nella piazzetta Largo Piano con il giornalista Rocco Bellantone per parlare del rapporto tra il calcio e il mondo islamico.

Tina Ferrera