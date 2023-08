Domani, 3 Agosto, alle 21 il grande cabaret protagonista al Teatro "Motta" di Palmi con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli

EVENTO FB-palmi-03

Sono tornati a calcare il palco nuovamente insieme, sia come autori che come attori, stiamo parlando di Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli che con Ancora? faranno vivere sketch e gag esilaranti e divertenti. Nuove parodie (“Song Chef” rivisitazione di “MasterChef”) e nuovi personaggi ma anche un tuffo nel passato per “rispolverare” i classici della loro carriera, amati anche per i loro simpatici tormentoni. Paolantoni e Sarcinelli sono comico e spalla ed insieme formano la coppia giusta per regalare distrazione ed allegria.