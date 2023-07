"Lo Stretto narrato nelle Graphic Novels", Lelio Bonaccorso ospite della rassegna "Estate in Biblioteca - Libri al centro"

Bonaccorso - Gioffrè

BAGNARA CALABRA - La rassegna Estate in Biblioteca - Libri al centro ha ospitato ieri sera un artista e autore davvero speciale: Lelio Bonaccorso. Raffinato e talentuoso fumettista e illustratore siciliano, ha al suo attivo tante pubblicazioni, in Italia e all'estero: Francia, Spagna, Germania, Olanda, Belgio, Usa, Canada. Tra i suoi titoli: "Salvezza”, "Caravaggio e la ragazza", con i testi di Nadia Terranova, "Vento di libertà ", “Peppino Impastato un giullare contro la mafia”, “Gli ultimi giorni di Marco Pantani”, "Per amore di Monnalisa", per Feltrinelli, Gribaudo, Beccogiallo, Tenué, Glénat... Ha collaborato inoltre con la Marvel, la Panini e la Disney.