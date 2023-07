BAGNARA CALABRA Parte la rassegna culturale estiva della Biblioteca Comunale, "Libri al Centro"

Parte la rassegna Libri al Centro

Ha preso il via ieri sera la rassegna culturale bagnarese “Libri al centro”. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, si inserisce all’interno del cartellone di eventi dell’Estate bagnarese e nasce dal contributo volontario delle associazioni Libera, Insieme per riaprire la città, Caravilla, gli enti New Media di Santino Dato, Cartolibreria Demaio e CostaViolaNews, impegnate da anni sul territorio per la promozione delle attività culturali legate all’Estate in Biblioteca.

La rassegna, ospitata presso lo spazio antistante la Cartolibreria De Maio lungo il Corso principale, prevede una serie di incontri con autori che, partendo dalla presentazione dei loro libri, spazieranno dal romanzo alla poesia, dal fumetto all’editoria. Dopo la prima serata di ieri che ha visto protagonista Dante, si continua il 28 Luglio con Lelio Bonaccorso, sempre nello spazio antistante la biblioteca comunale, per poi proseguire come da programma il 1 Agosto con Maria Rosaria Gioffré, il 18 Agosto con Roberta Sofia, il 21 Agosto Vincenzo Montalcini, e il 25 Agosto Consolata Maesano.

A seguire le video interviste a Maria Rosaria Gioffrè, Natale Zappalà e all'Assessore Angela Randazzo.