Incontro promosso dall’associazione “Chianalea” sul mito di Scilla con la professoressa Adriana Verardi

Molto partecipata la serata, promossa dall'associazione di promozione sociale Chianalea, che ha visto come protagonista la professoressa Adriana Verardi, autrice di un'opera dedicata al Mito di Scilla assieme allo studioso e saggista Franz Riccobono prematuramente scomparso.

L’opera è corredata da stampe, dall’elenco degli illustri personaggi nativi a Scilla e di sindaci, podestà, commissari regi e prefettizi del Comune dal 1556 al 2001. Dopo i saluti di Mimmo Bova presidente APS Chianalea è intervenuta la professoressa Verardi <<Nella vita accade che gli imprevisti facciano estrinsecare aspetti di sè, che non si immaginava di avere. Cosi è successo a me. Sospesa dal fascino che Scilla emana a chi ha la sensibilità di percepirlo. Mi è stato detto all’inizio che nell’accingersi a scivere un libro l’autore deve distaccarsi dai propri sentimenti, per non esserne coinvolta. Io reputo che è proprio in virtù di questo sentimento che sono riuscita a scrivere un libro che non è un romanzo, ma è basato sulla ricerca dalla prima all’ultima parola e sono orgogliosa di esserci riuscita>>. A seguire Valentina Muscinesi responsabile della biblioteca comunale “Assunta Paladino” ha analizzato le vari parti dell’opera <<La professoressa Verardi ha Scilla come luogo dell’anima. Sono un’appassionata di lettura e di cultura. Ritengo che è il libro più completo scritto fino ad ora su Scilla>>. Rocco Panuccio studioso del culto di San Rocco, ha collaborato con l’autrice per la parte dedicata alla devozione del santo patrono di Scilla. << la devozione a San Rocco – ha spiegato- affonda le sue radici alla fine del 1400, è l’unico elemento che unisce gli scillesi di tutte le generazioni. Grazie allo studio effettuato dall’archivio storico diocesano abbiamo la certezza che Scilla non è stata colpita dalla peste nel 1743. Per noi è stata la protezione di San Rocco>>. Ad arricchire la serata la sfilata di costumi mitologici a cura di Giuseppe Bruzzese presidente della Camera Moda di Calabria e la recita di alcuni versi di Omero e di Pascoli. Il prossimo 3 agosto l’opera “Scilla il mito che vive”sarà presentata al Museo archeologico di Reggio Calabria.

Tina Ferrera