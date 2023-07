BAGNARA CALABRA Giovedì 13 luglio a Ceramida la presentazione del piatto della 30^ Sagra del Pane

Giovedi 13 luglio la presentazione del piatto in ceramica della 30 Sagra del Pane

Giovedì 13 luglio alle ore 18.00, presso la Cittadella dell'Immacolata sita in località Ceramida, ci sarà un convegno che ha per tema "Nel solco di una antica e nobile tradizione, dalla terra, dal lavoro e dal sapere delle mani: il pane per la vita".