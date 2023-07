Prima iniziativa per l'Aps Chianalea, i fuochi d'artificio nel mare di Scilla

Fuochi dartificio a Chianalea SCILLA - “Benvenuta estate!” è l’evento che Giovedì 6 luglio ha visto la baia incantata di Chianalea illuminarsi per lo spettacolo dei giochi d’artificio. L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dall’APS, neonata Associazione di Promozione Sociale di Chianalea, i cui membri sono i titolari delle principali attività commerciali dello storico borgo di pescatori.

Dopo mesi travagliati in cui la cittadina di Scilla è stata posta, giocoforza, sotto i riflettori nazionali per diverse vicissitudini, i commercianti di Chianalea, di comune accordo con le istituzioni presenti sul territorio, hanno deciso di intraprendere un percorso di riorganizzazione e valorizzazione della proposta commerciale e del quartiere. Nella fattispecie, lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Foti e sponsorizzato economicamente dai commercianti, è stato un grande successo! Centinaia di turisti e avventori hanno occupato tutti i posti disponibili sulle pedane a mare dei ristoranti, dei bar e dei bistrot presenti. La suggestione creatasi con i fuochi sparati da una zattera appositamente ormeggiata al centro della baia, ha incantato tutti gli spettatori che alla fine si sono lasciati andare ad una standing ovation suggellando l’inizio dell’estate 2023. L’APS Chianalea ha dimostrato in appena pochi mesi dalla sua costituzione, di voler fare sul serio. C’è bisogno di una ventata di freschezza e positività. Nuovi eventi sono già in cantiere e presto sarà pubblicato un calendario di appuntamenti da non perdere, per arricchire un borgo, quello di Chianalea, che sa già essere di per sé unico e affascinante.