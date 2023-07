SCILLA Giovedì 6 luglio fuochi d'artificio a Chianalea

fuochi scilla L'Associazione di Promozione Sociale "Chianalea" comunica che giovedì 6 luglio p.v. a partire dalle ore 22.00 nella baia incantata di Chianalea si terrà uno spettacolo di giochi pirotecnici che illumineranno lo splendido scenario dello storico borgo dei pescatori.

L'Associazione costituita appena sei mesi fa, dall'unione della quasi totalità degli operatori commerciali del Borgo, ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo del territorio del borgo di Chianalea, e nonostante la giovanissima età sta già, in sinergia con il Comune di Scilla, operando in questo senso, come ad esempio effettuare a proprie spese la pulizia giornaliera delle vie di Chianalea o come l'acquisto di 150 piantine fiorite e regalate ai residenti per abbellire i propri balconi e tanto altro c'è ancora in cantiere e tante altre manifestazioni in questa estate allieteranno i turisti e i residenti. La notte di giovedì darà il via a questa fantastica estate 2023, con un fantastico spettacolo pirotecnico da non perdere.