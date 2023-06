BAGNARA CALABRA Parte il tour degli amici della chitarra "Barbera e Champagne 2023"

Amici della Chiatarra - Mercoledì 28 Giugno -

In occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dei SS Pietro e Paolo, tornano i "ragazzi" scanzonati, con le loro chitarre. Repertorio rinnovato e sempre nuovi amici che si uniscono al gruppo. L'iniziativa è legata alla diffusione della cultura del libro <<ognuno porti con se un libro da donare - fanno sapere gli amici della chitarra - a metà serata ci sarà la possibilità di scambiarlo con la persona che avete accanto, noi faremo altrettanto>>. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Diffusa dell'Associazione IRC.

L'appuntamento è per Mercoledì 28 Giugno in Via San Pietro e Paolo alle ore 22.00