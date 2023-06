BAGNARA CALABRA Bando biblioteche: Rocco Fedele, Delegato alla Cultura, annuncia un finanziamento di 60.000 € per la Biblioteca comunale

Rocco Fedele Con l’approvazione della graduatoria regionale del Bando Biblioteche e la firma di tutti gli atti propedeutici, il Comune di Bagnara entra nell’operatività del progetto “Radici digitali”, che darà una nuova veste e un grande impulso alla nostra Biblioteca “Gen. Iracà” nonché all’annesso Centro Multimediale “Uccio Lopresto”.

L’importante finanziamento di 60.000€ ci consentirà infatti di riorganizzare completamente gli spazi, con nuove scaffalature modulari e flessibili e la creazione di spazi per la lettura, gli incontri culturali, la consultazione online. Verranno rifatti i servizi igienici e avviata la digitalizzazione del patrimonio librario, che ci consentirà finalmente l’inserimento nel sistema SBR, con la possibilità di sapere in anticipo i titoli presenti, il prestito interbibliotecario, e un’altra serie di servizi essenziali ad oggi inesistenti. Inoltre verrà implementato il patrimonio librario, con gli ebook, i nuovi acquisti legati soprattutto alla storia del paese e l’importante acquisizione del Fondo A. Lomax, ovvero delle registrazioni audio e delle fotografie realizzate nel 1954 dal grande studioso americano insieme a Diego Carpitella, in una spedizione che è passata alla storia come momento fondativo dell’etnomusicologia italiana. Di tale fondo verrà realizzato un catalogo scientifico in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro-Nocera Terinese e importanti università italiane. Si coglie l'occasione per ringraziare la famiglia Lopresto per aver concesso in comodato d'uso gratuito i locali della Biblioteca.

A renderlo noto il delegato alla cultura del comune di Bagnara Calabra, Rocco Fedele.