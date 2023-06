Incontriamoci Sempre, anche quest'anno parte l'iniziativa: "Prendi un libro da leggere sotto l'ombrellone"

Libri Estate Per il settimo anno consecutivo, anche per l'estate 2023, riparte l'iniziativa "Prendi un libro da leggere sotto l'ombrellone", attraverso la libreria libera dell'Associazione Incontriamoci Sempre posta all'ingresso della stazione FS di S.Caterina, e rivolta a tutti i cittadini, tra cui i tantissimi giovani che, grazie anche alle nuove offerte di mobilità, si recano in treno nelle bellissime località balneari del litorale Tirrenico ed Jonico.

"La scorsa estate" dichiara il presidente Pino Strati "la libreria Libri in Libertà, ha registrato un enorme successo, con oltre duemila i libri che abbiamo contabilizzato in entrata ed uscita. Viaggiare in treno per raggiungere le nostre bellissime località balneari è un motivo di sicurezza in più e di risparmio per le tante comitive, soprattutto di giovani, motivo di minor apprensione per i genitori."



I "Libri in Libertà", nella stazione FS di S.Caterina, sono totalmente gratuiti, tutto ciò è finalizzato all'incentivo alla lettura ed alla crescita culturale in generale. "In treno" conclude Strati "o sotto l'ombrellone, sono momenti ideali per una buona e sana lettura. Buona estate ai tanti cittadini che partiranno comodamente dalla stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria"