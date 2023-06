L “IIS E. Fermi" di Bagnara Calabra premiato dall’Associazione “Francesco Amendolea” di Archi con il Progetto “Agenda 2030” nelle scuole

lic - bagnSi è appena concluso il Progetto “Agenda 2030”, promosso dall’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” di Archi, che ha visto coinvolti vari istituti della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa ha avuto come oggetto i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 come percorso innovativo e coinvolgente per fornire agli studenti informazioni sullo sviluppo sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future, proponendone così una visione globale delle diverse dimensioni e delle fondamentali azioni da intraprendere per raggiungerlo. È stata un’iniziativa interessante ed altamente educativa, grazie anche al contributo di esperti del settore.

Il progetto si è articolato in due fasi, divulgazione e torneo interscolastico nelle quali in un primo momento c’è stata la proiezione di diapositive riguardanti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, presentate e commentate da una relatrice. Non si è trattato di una mera successione di diapositive, ma ogni punto ha coinvolto gli studenti in commenti vari, ispirando a volte possibili soluzioni. In seguito alla divulgazione si è svolto il torneo interscolastico attraverso un quiz riguardante gli argomenti esposti e realizzato con uno strumento multimediale, il PQuick, di proprietà dell’Associazione, che permette di gestire elettronicamente, attraverso pulsantiere di ultima generazione, qualsiasi tipo di quiz senza alcun margine di errore. Il Presidente dell’Associazione, Andrea Saraceno, ha così commentato: “siamo soddisfatti di aver potuto mettere in pratica quanto appreso. Gli studenti hanno dimostrato grandi interesse e propositività, hanno partecipato alla gara con spirito di squadra ed il premio finale messo in palio per la propria scuola è stato uno stimolo in più a fare meglio”. Fra i dieci istituti partecipanti, ha vinto il premio messo in palio, ovvero una fornitura di materiale scolastico donato dalla stessa Associazione, l’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra.

Soddisfatta la DS , prof.ssa Graziella Ramondino, che mette in risalto il ruolo dell’Educazione Civica a scuola,per formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consepevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri.La Dirigente Ramondino auspica di continuare in questa direzione, per la crescita professionale dei suoi alunni. Quella appena conclusa è un’esperienza esemplare che ha visto coinvolte diverse scuole tra cui il FERMI. La consistente presenza di studenti durante gli incontri dimostra che l’esperienza è stata positiva, ma soprattutto vissuta con entusiasmo. E’ significativo – ha proseguito la Dirigente Scolastica-l’interesse mostrato dagli alunni e la volontà a volersi nuovamente incontrare per confrontarsi in modo significativo, sulla diffusione e la condivisione di nuove conoscenze e pratiche che possano sedimentarsi nella scuola di oggi. Esperienze come quelle appena vissute – ha concluso la Ramondino – contribuiscono a migliorare la scuola e allo stesso tempo ci permettono di poter dare risposte adeguate agli alunni, abbattendo qualsiasi ‘barriera’, per renderli consapevoli che sono loro i protagonisti di questa società moderna, multimediale, avveniristica ma allo stesso tempo complessa e insidiosa”.