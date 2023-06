BAGNARA Presentati i libri "L' invisibile" e " Matteo va alla guerra" del giornalista Giacomo Di Girolamo

incntro culturale comuneE' giunta quasi al termine la rassegna letteraria primaverile a Bagnara Calabra, con il suo penultimo appuntamento avvenuto ieri, presso la sala consiliare di Palazzo San Nicola con la presentazione dei libri "L' invisibile" e "Matteo va alla guerra" del giornalista trapanese Giacomo Di Girolamo. A dialogare con l' autore sono stati il delegato alle politiche culturali Rocco Fedele e lo scrittore Santo Gioffrè, alla presenza del Sindaco Adone Pistolesi.

Attraverso entrambe le opere e con un' ironia tagliente, Di Girolamo, ha analizzato i vari aspetti della latitanza di Matteo Messina Denaro e i vari mutamenti dell' organizzazione criminale "Cosa Nostra" spiegandone anche le illogicità. Sono racconti dal "di dentro" che nascono dal mettersi nei panni dei cattivi, a stare lì dove stanno i nemici, là dove è sempre stato l' ultimo grande latitante per tanto tempo sfuggito alle mani dello Stato grazie a un "rapporto simbiotico" tra lui e il territorio in cui ha vissuto. L' autore ha deciso dunque di ribaltare il punto di vista e di far parlare il male. "La scrittura serve anche a questo - spiega il giornalista- ad entrare nelle contraddizioni dell' altro, per capire, per comprendere, ma non per giustificare". Successivamente si è discusso su un interrogativo al quale ancora rimangono degli aspetti più o meno celati, e cioè se Cosa Nostra nel tempo abbia agito indipendentemente. "Sicuramente - aggiunge l' autore- qualcuno ha spinto Cosa Nostra a fare una guerra volta all' eliminazione di personaggi ritenuti scomodi sia per la mafia, che per lo Stato. Dunque non soltanto Falcone e Borsellino, ma anche poliziotti e giornalisti". E' evidente che tanti particolari rimangono ancora nell' ombra nonostante esistano delle verità giudiziarie, che però tutt'oggi suscitano dei dubbi. Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto giorno 22 Giugno.

Nina Velardo