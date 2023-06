BAGNARA CALABRA 30esima Sagra del Pane di Grano: firmato protocollo d'intesa tra Associazione pellegrinese, enti locali e scuola

Sagra del Pane di Grano - Firma ProtocolloNella sede del Comune di Bagnara Calabra è stato firmato il protocollo d'intesa per la 30^ Sagra del Pane di Grano. Erano presenti per la firma del progetto, accolti dal Sindaco di Bagnara Pistolesi, il Sindaco di Palmi Ranuccio ed il Sindaco di Seminara Piccolo, seguiti dal Presidente dell'Associazione Pellegrinese, l'organizzatore Prof. Giuseppe Spoleti, ed il Presidente del Galbatir, Emanuele Oliveri; riuniti al tavolo, c'erano anche gli assessori, Surace e Gramuglia, il Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri delegati Lia Iannì, Cardona Giuseppe e Rocco Fedele.

La firma è stata preceduta da sentiti elogi al lavoro svolto dall'Associazione che, negli ultimi trent'anni, ha reso possibile la Sagra del Pane di Grano, un evento importantissimo non solo per il Comune di Bagnara ma per tutto il territorio, come sottolineato dal primo cittadino di Bagnara. Durante la discussione è stata messa in evidenza l'importanza della sinergia e del legame creatosi tra le realtà costituenti il "tracciolino". L'incontro si è concluso con la firma del protocollo d'intesa che ha sugellato la collaborazione delle parti in questo straordinario evento, gemellato con la Varia di Palmi, ed un florido inizio per futuri progetti unitari tra le realtà coinvolte, volti a concretizzare eventi che continuino a promuovere il terrorio ed i prodotti locali.

Domenica Maio