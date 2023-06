Il coro di Villa San Giovanni per e con le scuole del territorio. "Girotondo intorno al mondo" per l'associazione villese e i piccoli cristi dell'IC Givanni XXIII

Coro Città di Villa San Giovanni Anche quest’anno l’associazione “Coro Città di Villa San Giovanni”, presieduta dall’avv. Patrizia Arcuri, ha offerto ai bambini dell’IC Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, impegnati nell’attività progettuale “Coro Scolastico”, un momento formativo dedicato al canto corale a conclusione di un percorso progettuale che i piccoli coristi dell’istituto scolastico villese hanno messo in atto durante l’anno scolastico corrente. L’attività progettuale, rientrante nel piano annuale delle attività scolastiche 22/23 e avente come obiettivo la promozione della musica corale a scuola primaria, è stata dedicata in particolare ai bambini delle classi terze, quarte e quinte dell’IC Giovanni XXIII di Villa San Giovanni diretto dalla dott.ssa Luisa Antonella Ottanà.

A introdurre l’evento, il professore Carlo Bazzano, vicepreside dell’Istituto, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo definendola “importante per la crescita dei bambini che imparano l’educazione civica e l’impegno sociale collaborando anche con le associazioni del territorio ed impegnandosi nei progetti scolastici”. I piccoli coristi, impegnati nel progetto Coro Scolastico, giunto al 2° anno, hanno avuto modo di confrontarsi con le voci adulte del coro villese e sperimentare nuovi brani e ritmi che li hanno coinvolti in una performance in cui vocalità e corpo sono diventati un unico e armonico strumento musicale. Il 5 giugno, presso l’auditorium “G.Trecroci” della scuola secondaria di I “R.Caminiti”, le voci femminili del coro Città di Villa si sono esibite insieme ai bambini in un vivace e colorato concerto. Durante il concerto scolastico, giunto alla 2° edizione e intitolato quest’anno “Girotondo intorno al mondo”, i bambini si sono cimentati in brani a più voci come “Nel blu dipinto di blu”, “Look at the world” e “Il gatto e la volpe”, arrangiati, per coro polifonico, dal M. Giusj Santacaterina, direttore artistico musicale del Coro scolastico e del Coro Città di Villa. Al pianoforte l’eccellente pianista, M. Sabrina Barca, docente presso l’I.C. “Giovanni XXII”, anche pianista della sezione voci bianche del coro villese, ha accompagnato i bambini insieme alle docenti e maestri violinisti Daniela Cicco, Maria Napoli e Adalgisa Serrecchia. Un concerto che ha entusiasmato la platea e che la presidente dell’associazione ha definito “un’esperienza profonda che ci ricorda come attraverso le associazioni, anche e soprattutto all’interno della scuola, si possa insegnare ai bambini, con azioni concrete che, al di là dell’isolamento che crea oggi la nostra società, quando si sta insieme si possono creare grandi ponti”.