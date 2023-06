CATANIA L’Etnacomics 11 termina con 90.000 presenze

1 1 ec11 04062023Anche l’undicesima edizione dell’Etnacomics, la fiera del fumetto e della cultura pop, va in archivio tra sorrisi, qualche lacrima e tanti ricordi. Si è iniziato giovedì 1 giugno con l’inaugurazione da parte del presidente Antonio Mannino e il maestro Milo Manara, autore del poster di questa edizione, poi grandi nomi come quello di Caparezza, nelle inconsuete vesti di illustratore, la sempre splendida Ornella Muti, il marveliano Romita Jr. Poi, la letteratura fantasy, trucchi e makeup, tantissime mostre tra illustrazioni, tavole e oggetti riguardanti il mondo dei nerds, hanno attirato tantissimi visitatori.

Sul palco, le sigle dei Telericordi e la proiezione del film, in anteprima nazionale, “Denti da squalo”. Tra le attività permanenti, il tiro con l’arco, la scherma medievale, le spade laser dei Midichlorians, gli strampalati Ghostbusters Sicilia e le loro dimostrazioni antispettro, oltre a giochi da tavolo, dai classici Risiko o scacchi fino al più moderno Bang!, per citarne alcuni, altre a videogames per tutti i gusti, il Laser tag, la Escape room e perfino pillole di primo soccorso, accontentando quindi tutti gli avventori. Venerdì 2 giugno il rapper di Molfetta fa ancora compagnia ai fans, poi Alessandro “Don Alemanno” Mereu spiega come fare parodie nel mondo del politically correct. Sul palco, Il vintage cosplay contest, dedicato ai personaggi degli anni '80-'90, con Starchild, Sweet Angel, Giudy-Chan e Nanami come giudici, ha visto trionfare Mauro Edoardo con Vash the stampede da Trigun, ma il culmine è la sera col premio Angelo D’Arrigo, con protagonista l’astronauta Samantha Cristoforetti, per poi passare alle sigle dei cartoni del “capitano” Giorgio Vanni. Sabato 3 giugno ancora la Cristoforetti spiega le sue esperienze in Area Movie, poi tocca all’attore Alessandro Borghi, reduce dal recente successo della serie “Diavoli”. Nell’area Taboocom si svolge il primo contest a tema tatuaggi, e i tre giudici, Miki Vialetto, Yegola e Marta Make hanno deciso di regalare la vittoria a Melissa con la sua Mai Sakurajima dall’anime Seishun buta jaro. Arti marziali protagoniste sul parco Asian wave, con il Dojo Ninjiutsu Kojki che ha coinvolto tantissimi ragazzi. Sul palco, la sfilata di moda a a cura dell’Accademia delle Belle arti di Catania, lo show comico di Melo e il bestiario di Davide Toffolo. Si chiude Domenica 4 giugno. Protagonisti il duo bonelliano Boselli-Dotti, le leggende sugli shinobi da parte del sensei Giuseppe Simone Scolaro, la sfilata di moda dell’Accademia, ma gli occhi sono tutti sul Gran cosplay contest, che ha visto sfilare tantissimi personaggi di anime, serie tv, film, fumetti sotto gli occhi attenti dei giudici, i coslayers professionisti Giudy-chan, Sweet Angel, Andrea “Starchild” di Virgilio, Nanami Costumes, Lilith Cosplay e Kasumi Sen. Dopo i saluti di tutto lo squadrone che ha realizzato questa edizione dell’Etnacomics, i giudici Himee Lily, Sweet Angel, Giudy-Chan, Andrea Starchild e Kasumi Sen hanno deciso di dare l'alloro a Gabriele, che col suo Aladdin vince un viaggio con la Turkish Airlines e la partecipazione al Campionato nazionale cosplay.. All’anno prossimo, dal 6 al 9, quando l’Etnacomics tornerà per allietarci ancora.

Gran cosplay contest:

The best: Gabriele (Aladdin)

Miglior gruppo: Martina e Alessio (Panty stocking)

Miglior interpretazione: Emanuele (Scallan - The Legend of vox machine)

Sartoriale: Gabriele (Aladdin)

Armor: Giovanni (Green Goblin - Spiderman)

Accessorio e Props: Giampaolo (The mandalorian)

Modeling: Christian (Kratos - God of war)

Kids: Elea (Nezuko - Demon slayer)

Premio Narocomics: Ivan (Lancelot - Faith zero)

Premio Marsala Games & comics: Stefano (Namor - Wakanda forever)

Vincenzo Laurendi

Click to enlarge image 1 1 ec11 04062023.JPG

Click to enlarge image DSC_0001 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0002 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0003 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0004 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0005 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0006 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0007 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0008 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0009 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0011 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0012 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0013 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0014 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0015 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0016 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0017 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0018 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0019 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0020 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0021 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0022 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0023 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0024 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0025 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0026 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0028 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0029 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0030 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0033 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0035 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0037 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0038 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0039 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0041 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0042 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0043 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0044 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0045 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0046 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0047 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0048 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0049 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0050 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0051 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0052 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0053 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0055 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0056 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0058 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0059 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0060 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0061 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0063 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0064 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0065 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0066 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0067 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0069 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0071 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0072 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0073 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0078 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0081 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0082 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0084 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0085 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0090 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0091 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0094 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0096 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0100 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0106 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0114 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0117 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0118 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0119 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0120 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0123 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0124 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0126 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0127 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0128 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0132 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0133 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0137 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0139 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0140 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0141 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0143 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0144 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0145 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0151 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0152 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0154 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0155 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0156 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0157 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0158 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0159 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0160 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0163 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0166 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0167 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0172 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0181 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0182 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0184 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0185 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0186 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0187 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0188 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0190 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0197 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0207 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0208 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0210 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0212 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0218 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0220 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0221 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0222 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0223 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0229 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0230 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0231 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0232 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0233 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0235 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0236 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0241 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0242 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0246 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0249 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0250 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0253 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0256 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0264 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0266 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0267 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0268 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0269 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0270 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0271 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0272 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0273 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0279 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0280 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0281 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0284 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0289 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0301 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0310 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0312 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0319 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0324 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0330 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0338 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0350 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0360 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0364 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0372 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0380 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0385 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0388 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0396 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0403 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0410 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0414 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0418 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0424 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0433 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0438 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0446 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0452 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0464 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0473 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0476 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0481 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0488 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0498 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0504 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0510 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0519 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0540 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0544 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0560 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0565 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0569 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0572 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0578 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0582 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0589 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0593 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0599 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0611 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0617 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0621 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0625 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0635 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0656 Copia Copia.JPG