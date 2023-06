Tra un mese esce “La guerra degli androidi” di Vincenzo Laurendi

1 1 1lug la guerra degli androidi laurendiUn mese esatto alla presentazione del libro “La guerra degli androidi”. Il 2 Luglio, alla Pro Loco di Bagnara Calabra, ore 21:30, grazie alla consueta gentilezza e disponibilità del presidente Bruno Ienco, verrà presentato questo nuovo volume, la cui copertina è stata realizzata dall’artista messinese Gabriella Cannistrà, tornando a uno dei suoi vecchi amori: il romanzo distopico. Infatti, il nuovo libro è ambientato nel 2047. Un giovane e ambizioso imprenditore, dopo aver scoperto un materiale innovativo, crea dei robot in grado di provare sentimenti.

Viene il giorno in cui questi robot impazziscono, rivoltandosi contro il genere umano, poi contro loro stessi. Da Praga, città che l’autore porta nel cuore da più di vent’anni, inizierà la rivolta degli esseri umani, anche se gli androidi sono indistruttibili e invulnerabili. In aggiunta, il racconto “People have the power”, come il mitico brano di Patti Smith. Questa volta, Laurendi si è cimentato nell’ucronia, ovvero un genere narrativo che tratta il corso degli eventi come reale, seppur alternativo. Dopo la mancata caduta del muro di Berlino, che verrà ampliato dividendo il mondo in due blocchi, orientale e occidentale, due dittatori prenderanno il potere, perpetuando la guerra fredda. Può una canzone salvare il mondo? Un libro contro la guerra, dedicato a chi ha combattuto e chi combatte quella che è la più grande tragedia dell’umanità.