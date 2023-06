San Roberto: "L'Urlo" di Adele Canale donato al Museo Civico

«Il Comune tra le sue priorità ha quella di custodire e tramandare l’eredità culturale sanrobertese in ogni sua forma, ed in una terra di forte emigrazione come quella di Calabria, ciò significa spesso creare legami con altre città d’Italia e d’Europa – spiega il sindaco Antonino Micari – In questo caso invece siamo innanzi ad un caso diverso, perché una nostra concittadina, da anni ormai a Reggio ma sempre col cuore a San Roberto, è divenuta famosa a livello internazionale per la sua arte, che saremo dunque orgogliosi di valorizzare a dimostrazione delle potenzialità del nostro paese».