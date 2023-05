REGGIO CALABRIA Incontriamoci Sempre, "Grande successo per La Giornata del Libro di domenica 21 maggio 2023"

Is - Reggio

La Stazione FS di S.Caterina si conferma, sempre di più, come importante punto di riferimento culturale per Reggio e la Calabria: la "Giornatadel Libro", condotta dai bravissimi Raffaella Imbriaco e Francesco Mirotti, ha riscosso molti consensi tra il numeroso pubblico presente e dagli scrittori che si sono alternati. Durante la sessione mattutina, il giovanissimo Riccardo Kunkar, di appena 16 anni, ha presentato il suo romanzo "The Closeness" di fronte ad una platea ricca di suoi coetanei, allietati, tra l'altro dalle delizie offerte della Fragomeni.