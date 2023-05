"Pacchetto Colombo", la truffa dell'industrializzazione fantasma in Calabria: presentato ieri a Bagnara Calabra

Presentato Pacchetto Colombo Una vicenda drammatica per la Calabria raccontata nelle pagine di Pacchetto Colombo, saggio di Alessandro De Virgilio, presentato ieri nella Sala Consiliare del Comune di Bagnara Calabra.

Al tavolo degli interventi, moderati dal giornalista Bruno Gemelli, hanno preso parte il sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi, il consigliere comunale delegato alle Politiche culturali Rocco Fedele, il sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Un libro che, con un'abbondante dose di particolari e una accurata ricostruzione storica e giornalistica, ripristina gli intrecci di una pagina di storia lasciata all'oblio, ma che ha segnato il passato recente e il presente della nostra terra. Il Pacchetto consisteva in una serie di interventi volti a rendere realtà l' industrializzazione del Sud e in particolare della Calabria, un obiettivo mai raggiunto in quanto molte opere, mai entrate in funzione, sono nate già morte, come le speranze di migliaia di lavoratori calabresi che sognavano di poter costruire un futuro nella terra natia, allontanando definitamente la possibilità di un'emigrazione forzata. Il tutto quindi si rivela un grande fallimento che ha indotto le successive classi politiche e imprenditoriali a non tentare più di investire in questi termini sulla Calabria, dove l' unica opera prevista e partita è il Porto di Gioia Tauro. L' evento dunque, grazie ai vari interventi ha lasciato spazio a un dibattito che ha analizzato questa serie di insuccessi, arrivando all' origine, ovvero la mancanza di una progettazione seria e consistente da parte dei governi che lascia ancora degli strascichi.

Nina Velardo