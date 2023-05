BAGNARA CALABRA Il 25 maggio Nicola Gratteri incontra gli alunni del Comprensivo "U. Foscolo" e presenta il libro "Fuori dai Confini"

Locandina Gratteri - BagnaraGrande soddisfazione da parte del Sindaco Adone Pistolesi e del Dirigente Scolastico Prof. Renato Scutellà per aver ricevuto riscontro positivo all’invito rivolto al Procuratore Nicola Gratteri che, accompagnato dal docente universitario e scrittore Antonio Nicaso, sarà accolto a Bagnara per incontrare gli alunni dell’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” nella giornata del 25 maggio. A seguire, a cura del Consigliere comunale delegato alle politiche culturali, Dott. Rocco Fedele, si svolgerà la presentazione del libro “Fuori dai confini”. Il giornalista Michele Albanese dialogherà con gli autori.

Per l’Istituto “U. Foscolo” l’iniziativa si colloca a conclusione di una programmazione di eventi che hanno reso partecipi gli alunni dell’Istituto a varie iniziative sul tema della legalità. La precedente visita a Bagnara del Procuratore Gratteri risale all’a. s. 2009/10 e in quella occasione, accolto nell’aula magna della Scuola “V. Morello”, ha lasciato un ricordo indelebile nei ragazzi di allora che ancora oggi, ventenni, hanno ben presentisia la piacevolezza sia il fascino di quell’incontro. Certi che anche l’appuntamento del 25 maggio servirà a trasmettere agli alunnil’alto valore della convivenza civile e dei princìpi della legalità, la comunità tutta porge sin d’ora il “Benvenuto” al Procuratore Nicola Gratteri ringraziandolo vivamente per aver inserito nella lista dei suoi impegni anche l’incontro con i nostri studenti.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un’ulteriore iniziativa tesa a mettere al centro la divulgazione del principio di legalità, in perfetta linea con gli appuntamenti previsti dal “Calendario letterario primaverile – I percorsi della legalità” che ha preso il via martedì 11 aprile u.s. con la presentazione del libro “Il padrino dell’Antimafia” di Attilio Bolzoni e si concluderà nel mese di giugno. L’incontro del 25 maggio rappresenta un momento altamente significativo per la nostra cittadina che avrà l’occasione di riflettere sul valore della legalità, sapientemente testimoniata dal Dott. Gratteri, e sarà anche un invito a promuovere quotidianamente,soprattutto nel nostro territorio, azioni concrete fondate sulla condivisione e sul rispetto delle regole del vivere civile.

Questa iniziativa è il punto di partenza di un rapporto sinergico tra Amministrazione Comunale e Scuola che già dal prossimo autunno prevede la realizzazione di un calendario di proposte ad hoc interamente dedicato a specifici incontri tra autori e ragazzi e maturata nella consapevolezza che la promozione del libro e della lettura sia un mezzo attraverso il quale educare le giovani generazioni al rispetto del prossimo e al loro avvicinamento verso le istituzioni e alla “cittadinanza attiva”.

Insegnante Carmela Triulcio – I. C. “Foscolo”

Dott. Rocco Fedele – Consigliere comunale delegato alle politiche culturali