CATANIA Tra 15 giorni inizia l’11° Etnacomics

1 1 etnacomics 11Mancano poco più di due settimane all’inizio della Fiera del fumetto più importante della Sicilia. Dal primo Giugno comincerà l’11° Etnacomics, che anche quest’anno, grazie al superlavoro del Presidente Antonio Mannino e della sua squadra, si prevede ricco di divertimento, ospiti celeberrimi e giochi, e terminerà il 4 Giugno. Spicca tra i tanti il disegnatore Milo Manara, che non si è solo occupato di fumetti ma anche di covers di dischi per autori del calibro di Lucio Dalla, oltre ad essere l’autore del manifesto di quest’edizione.

Presente anche Michele Salvemini, in arte CapaRezza, nell’inconsueta veste di disegnatore, tralasciando per due giorni quella di rapper. Presenti anche gli youtubers Ciccio Merrino e Victor Lazlo88, l’attore Alessandro Borghi, tra i protagonisti di Suburra e Diavoli. 8inoltre, il disegnatore bonelliano Maurizio Dotti, autore di molti albi di Dampyr, Zagor e TexWiller, o il marveliano John Romita Jr., che ha all’attivo alcuni albi di Deadpool o Amazing Spider-man. La lista degli ospiti è ancora in aggiornamento.

Vincenzo Laurendi