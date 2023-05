REGGIO CALABRIA 16 maggio presentazione audioguide IziTravel PCTO Chiese aperte: l’arte racconta

16 Maggio 2022Dal 14 al 22 maggio si celebrano in Italia le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico dedicate al tema “Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall’accessibilità all’inclusione”

Il Museo diocesano di Reggio Calabria partecipa all’iniziativa nazionale presentando gli esiti di un PCTO (Percorso Competenze Trasversali e Orientamento) condiviso, ai sensi di apposita Convenzione tra Scuola e Arcidiocesi, con gli studenti del Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria e dei Licei Classico e Linguistico Nostro di Villa San Giovanni.

Il Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, a cura del Museo diocesano, declina i temi dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso la creazione di strumenti digitali per promuovere la conoscenza di arte e storia del territorio.

La realizzazione delle audioguide del Museo diocesano e della Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria è l’esito di un percorso articolato in più fasi operative: il sopralluogo nei siti per relazionarsi con il monumento e le opere d’arte che esso custodisce, il rilievo fotografico, l’indagine delle fonti documentarie e bibliografiche, la stesura dei testi, la registrazione degli audioclip, in italiano, inglese e spagnolo, e la pubblicazione dei materiali multimediali (testi, audio, immagini, video) sulla piattaforma digitale gratuita IziTRAVEL.

Martedì 16 maggio h 11.00 in Arcivescovado, presso il Museo diocesano, il PCTO Chiese aperte: l’arte racconta sarà illustrato dagli studenti della classe III A S.A. del Liceo Scientifico Volta e delle classi IV C del Liceo Classico Nostro e IV B del Liceo Linguistico Nostro.

L’audioguida del Museo diocesano è stata realizzata dagli studenti del Liceo Volta, guidati dai docenti Maria Giovanna Monaca (Italiano, tutor), Roberta Musarella (Inglese), Fausta Romeo (Arte) e Claudio Altimari (Sostegno).

Agli studenti dei Licei Classico e Linguistico Nostro, seguiti dai docenti Liliana Santoro (Italiano, tutor), Domenico Rifatto (Arte, tutor), Stefania Arena (Inglese), Maria Gugliandolo (Spagnolo) e Tiziana Gemi (Arte), si deve l’audioguida della chiesa degli Ottimati.

Martedì 16 maggio interverranno: mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, don Domenico Rodà, direttore Ufficio beni culturali diocesano, i dirigenti scolastici Maria Rosa Monterosso (Liceo Scientifico Volta) e Maristella Spezzano (Istituto Istruzione Superiore Nostro-Repaci), padre Sergio Ucciardo, rettore della chiesa degli Ottimati, e Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria.

Il Progetto sarà illustrato dagli studenti protagonisti del Percorso, introdotti da Lucia Lojacono, direttrice Museo diocesano e tutor aziendale, Elisa Bonacini, esperta di storytelling digitale dei beni culturali, e i docenti tutor Monaca (Liceo Volta), Santoro (Liceo Classico Nostro) e Rifatto (Liceo Linguistico Nostro).

La realizzazione delle audioguide del Museo diocesano e della chiesa degli Ottimati attesta la capacità dei ragazzi coinvolti, opportunamente guidati da tutor ed esperti, di coniugare la ricerca storico-artistica con l’utilizzo di tecniche e linguaggi multimediali al passo coi tempi.

Chiese aperte: l’arte racconta si conferma per il secondo anno consecutivo un PCTO teso a far degli studenti narratori in prima persona del territorio, in dialogo con le istituzioni culturali cittadine, al servizio della collettività: al riguardo, nel 2022 agli studenti del Liceo Classico Campanella si deve la creazione delle audioguide della Basilica Cattedrale disponibili online.

16maggio2023 PCTO Locandina