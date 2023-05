Secondo appuntamento per Correnti Festival con la presentazione del libro "Caro professore" Lettere dei reggini a Italo Falcomatà

Presentazione Libro - Caro Professore VILLA SAN GIOVANNI - Dopo la prima edizione dello scorso autunno, CORRENTI Festival d'Arte e Cultura della Città di Villa San Giovanni ha riaperto i battenti con un’edizione speciale. Domani giovedì 11 maggio ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale, via Nazionale n.625, ci sarà la presentazione del libro

"Caro professore" Lettere dei reggini a Italo Falcomatà, a cura di Giuseppe Falcomatà e pubblicato da Redeaction editore: una raccolta di lettere dei reggini al loro sindaco durante il periodo del suo mandato come primo cittadino di Reggio Calabria, una corrispondenza intima che mette in risalto il ruolo di un sindaco che negli anni è stato una guida, un modello di passione e spirito di servizio verso la propria città. Durante la notte del 25 aprile del 2020 ignoti hanno deciso di vandalizzare il patrimonio di documenti, fotografie, opere d'arte conservato nella sede della Fondazione "Italo Falcomatà"; dal lavoro di recupero materiale di quel patrimonio è scaturita l'idea di questo libro, come afferma Giuseppe Falcomatà, per recuperare una risorsa immateriale dal prezzo inestimabile: la memoria.

Le nostre radici, la nostra identità, la nostra cultura sono il filo conduttore del Festival della Città di Villa San Giovanni. Di tutto questo parleremo domani durante la presentazione, in presenza dell'autore e con gli interventi del sindaco Giusy Caminiti, dell'assessore ambiente e politiche giovanili Ruggero Marra, dell'assessore al bilancio già assessore della giunta Italo Falcomatà, Sergio Giordano. Modera la Presidente del Consiglio Caterina Trecroci.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare 'Città in movimento'