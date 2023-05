Maggio, il mese dei Libri alla Stazione di S. Caterina a Reggio Calabria

libriinliberta Inaugurata nel 2016 dal noto scrittore Carmine Abate, "Libri in libertà", il progetto di book-crossing promosso da Incontriamoci Sempre, riscuote, ad oggi, notevole successo. "Addirittura" dichiara il presidente Pino Strati "nel mese di agosto 2022, con l'iniziativa Prendi un libro e leggi sotto l'ombrellone, abbiamo registrato, in entrata ed uscita, un movimento di circa duemila libri. Un successo senza precedenti, visto il consenso soprattutto tra i giovani e le comitive che si recavano al mare, sui litorali jonico e tirrenico".

Libri in libertà è uno spazio autogestito liberamente dai cittadini che, periodicamente, portano e prendono libri. "Qualcuno" prosegue Strati "usufruisce anche della Panchina degli Innamorati, così battezzata durante il periodo di pandemia, posta sotto la pensilina tra il meraviglioso verde da noi curato, per rilassarsi in una comoda lettura". Tutto il mese di Maggio, presso la sede di Incontriamoci Sempre, sarà dedicato ai libri, con iniziative a tutto campo all'interno del Museo FS ed accanto alla meravigliosa libreria della stazione di S.Caterina, divenuta una delle roccaforti culturali più importanti d'Italia. Arte, Cultura e volontariato sono le attività di primo piano di Incontriamoci Sempre.