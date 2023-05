BAGNARA CALABRA Inaugurato il mini Street Book "Piccole invasioni librarie di Primavera"

Street Book - Bagnara Calabra A Bagnara Calabra la macro iniziativa culturale "Città in movimento", ha lanciato la prima edizione di Street Book. L' evento che ha fatto respirare alla cittadina l'essenza di un salotto letterario, ha previsto l'allestimento di stand lungo il Corso Vittorio Emanuele II, in cui era possibile acquistare le più importanti pubblicazioni curate ed esposte da varie case editrici e un altro padiglione dedicato alla raccolta di libri per la realizzazione di una Piccola Biblioteca diffusa "Librandosinvolo" a cura dell' Associazione IRC- Insieme per aprire la città.

L' esposizione è stata arricchita dalla presentazione del libro di Francesco Pileggi dal titolo "Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer", in cui l' autore ha dialogato con la Dott.ssa Tiziana Scarcella. A seguire, giorno 30 Aprile, la manifestazione, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, è stata trasferita presso la Biblioteca comunale che ha comunque donato un'atmosfera di intimità accogliendo il Laboratorio creativo per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni e successivamente il libro "Donne custodi, donne combattenti" di Marisa Manzini, la quale in poche battute chiare, dirette e rivestite di una certa sensibilità ha messo a punto il ruolo che le donne esercitano all'interno del fenomeno criminale della "Ndrangheta", aprendo un dibattito con il pubblico si come agire attraverso una pedagogia dell'antimafia.

"Un esperimento culturale" che l'Amministrazione Comunale ha fortemente voluto, con la speranza di far conseguire a Bagnara alti livelli formativi, intellettuali e morali. Il prossimo appuntamento è previsto oggi 1 Maggio alle ore 18:00.