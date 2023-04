Incontriamoci Sempre incontra Scilla Cuore -Si svolgerà in una delle location più affascinanti della Calabria, la nostra Scilla, una serata culturale tutta dedicata ad uno dei più grandi artisti internazionali mai esistiti: Renato Guttuso.

Presso il palazzo che ospita l’Hotel Krataiis,l’Associazione Incontriamoci Sempre presieduta dall’inarrestabile Pino Strati, presenta:“Scilla Cuore”, un evento culturale di prim’ordine con il cardiologo Vincenzo Montemurro, l’artista Adele Canale e il critico Francesco Miroddi, per affrontare un full immersion nella dolce vita scillese degli anni 50’ e 60’ e raccontare le vicende di Renato Guttuso e la sua cerchia di amici (Saro Mirabella, Mazzullo, Omiccioli, Giuseppe Marino, Tono Zancaro e Vincenzo Ciardo)che fece la storia dell’arte italiana nel mondo.

Tutto si svolse in una casa di Chianalea e nella famosa Casa Rossa, ubicata nei pressi del castello a Marina Grande di Scilla, per richiamare i miti dello Stretto e quei pescatori scilloti con il volto scavato dalla fatica che Guttuso vedeva come discendenti dei compagni di Ulisse. La “Scuola di Scilla” partorì,con una cadenza ciclica annuale scandita dalle vacanze estive di Renato Guttuso,alcune delle più importanti opere di realismo sociale dell’artista. Interverranno i rappresentanti del Telesia Museum del Comune di San Roberto e dell’Associazione Culturale Federico Caffè.

La serata si concluderà con l’aperitivo a base di BegamottataSpriz a cura della Friberga di Salvatore Friscia.

