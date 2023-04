BAGNARA CALABRA Anticipato alle 19.00 l'orario di inizio del concerto del primo maggio

Concerto Primo Maggio - Bagnara L'Amministrazione Comunale comunica che l'orario di inizio del concerto organizzato per la giornata del primo maggio, inizialmente previsto per le ore 21:30, verrà anticipato con inizio alle ore 19:00

Tale decisione si rende necessaria a causa di sopraggiunti ed imprevisti motivi di carattere organizzativo relativi alla diretta televisiva su Telespazio Calabria ed alle condizioni metereologiche instabili per l'orario in cui la manifestazione era stata inizialmente programmata. L'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per ringraziare quanti si stanno adoperando per la buona riuscita dell'evento.

Nota Comune