Street Book - Bagnara Calabra Al via la prima edizione di Street Book, una fiera del Libro ospitata lungo il Corso Vittorio Emanuele salotto bello della cittadina tirrenica. L’evento si inserisce all’interno di una programmazione più ampia che ha voluto dare risalto al libro ‘in movimento’ per le vie cittadine come spiegato dal delegato comunale alla cultura Rocco Fedele.

In particolare, dal ventinove Aprile al primo Maggio, lungo il Corso cittadino saranno allestiti gli stand di diverse case editrici che esporranno le pubblicazioni più importanti da loro curate. L’esposizione sarà arricchita dalla presentazione di alcuni libri, da un laboratorio per ragazzi e da una raccolta di libri per la realizzazione di una piccola biblioteca diffusa. Questo evento voluto in via sperimentale dall’Amministrazione comunale, e curato nello specifico dal delegato alla cultura, vuole rappresentare l’inizio di un nuovo percorso culturale di ampio respiro che sia l’animo della cittadina tirrenica tutto l’anno.

Nota stampa del Comune di Bagnara Calabra