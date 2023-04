BAGNARA CALABRA Presentato nella Chiesa del SS. Rosario il restauro del dipinto "Giuditta e Oloferne"

Chiesa del Rosario - Foto relatori Mercoledì 12 Aprile si è tenuto nella Chiesa del SS. Rosario di Bagnara Calabra un incontro che ha avuto come tema "Dietro le quinte del restauro di Giuditta e Oloferne", la cui attribuzione è incerta. Il restauro si realizzerà grazie al contributo del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell'Associazione Uccio Lopresto.

L'evento ha visto la presenza di Mons. Pietro Sergi Vicario Episcopale per la pastorale della cultura Arcidiocesi Reggio Calabria - Bova, Don Domenico Rodà Direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi Reggio Calabria - Bova, Fabrizio Sudano Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana Reggio Calabria e la provincia Vibo Valentia. A rivolgere i saluti istituzionali è stato il Sindaco Adone Pistolesi che ha ribadito l' importanza della tutela e della cura della bellezza, soprattutto quella presente nel nostro territorio. A seguire i saluti del priore dell'Arciconfraternita Angelo Ruggiero e dei rappresentanti degli enti che hanno permesso la realizzazione del restauro, Aurelio Badolati e Maria Carmela Lopresto. Una serata quindi dedicata all'arte e alla cultura che riconosce in ogni personalità che si sta occupando dei lavori sul quadro una sorta di mecenatismo. Successivamente Chiara Campanella e Azaria Rovere, studentesse di Beni Culturali presso la Tuscia di Viterbo, le quali si occuperanno del dipinto del primo Settecento insieme alla Dott.ssa Pogliani, la Dott.ssa Arcudi e al Dott.Giuffrè hanno mostrato le proposte di lavoro e gli interventi che necessitano per garantire alla tela uno stato di conservazione ottimale. Gli interessati avranno la possibilità di assistere ai lavori in quanto sarà un "cantiere aperto".

Nina Velardo