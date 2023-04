BAGNARA CALABRA Presentato il libro di Attilio Bolzoni “Il Padrino dell’Antimafia": le interviste

Attilio Bolzoni “Il vero problema non sono le strutture illegali, ma quelle legali che agiscono nell’illegalità” – Sono parole forti e schiette quelle del giornalista siciliano Attilio Bolzoni che, nei giorni scorsi, presso la sala del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra, ha presentato “Il Padrino dell’Antimafia”, pubblicato (e non a caso, come lo stesso scrittore ha affermato) alle porte della sentenza di condanna nei confronti di Antonio Calogero Montante, Presidente di Sicindustria e uomo indiscusso della legalità in Sicilia fino al 14 maggio 2018, quando fu arrestato presso la sua residenza a Milano con l’accusa di spionaggio e corruzione.

Col fiuto del giornalista serio, di chi scrive solo per amore del vero e con l’unica pretesa di descrivere i fatti, l’inchiesta di Bolzoni ha invero fatto la storia! Così, è venuto a galla “quel maleodorante” sistema di favori e complicità tra i più alti esponenti delle Istituzioni e quelli di spicco di Cosa Nostra, una fitta rete di informatori per spiare la magistratura italiana e ostacolare le indagini… Insomma, un articolato sistema criminale tra gli eccellenti “era finalmente venuto fuori”.

Con il libro “Il Padrino dell’Antimafia” di Attilio Bolzoni si è aperto il ciclo letterario di incontri “Città in movimento 2023- I percorsi della Legalità”, promosso dal Dott. Rocco Fedele Consigliere Comunale delegato alle Politiche Culturali, di concerto con il Sindaco Adone Pistolesi e l’Amministrazione tutta. Come da calendario, il 16 Maggio alle ore 18, presso la Sala Consiliare – Bagnara Calabra, si terrà il prossimo evento letterario primaverile “Gioia Tauro, Lamezia Terme, Saline Joniche: la truffa dell’industrializzazione fantasma in Calabria”, di Alessandro De Virgilio e Pacchetto Colombo, Rubbettino Editore 2022.