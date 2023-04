Presentanto a Bagnara Calabra il libro “Il Padrino dell’Antimafia – Una cronaca italiana sul potere infetto” di Attilio Bolzoni

Fedele - Pistolesi - Bolzoni - Latella Presentato ieri a Bagnara Calabra, presso la sala consiliare di Palazzo San Nicola il libro “Il Padrino dell’Antimafia – Una cronaca italiana sul potere infetto” che ha aperto la rassegna culturale primaverile dedicata ai “percorsi della legalità”, che a loro volta entrano nella macro iniziativa " Città in movimento".

L ' autore è Attilio Bolzoni, uno dei più importanti giornalisti contemporanei presenti sul territorio italiano che vanta una carriera brillante dall' esordio nel giornale " L'ora di Palermo", fino ad arrivare a "Repubblica" e negli ultimi anni ne "Il domani". Ad interloquire con lo scrittore sono stati il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Culturali Rocco Fedele e l' Avvocato Antonello Latella in presenza del Sindaco Adone Pistolesi. Un saggio che ripercorre le tappe di un lavoro investigativo-giornalistico su Antonello Montante, sulle associazioni imprenditoriali siciliane e su tutti gli aspetti reconditi che vi ruotavano attorno e che ha condotto a processo personalità appartenenti al mondo della politica nazionale. Una vicenda giudiziaria che via via fa intuire come la mafia abbia mutato pelle non operando più in maniera eclatante e vistosa.

"Fiuto, determinazione e coraggio servono - afferma l' autore - ad ascoltare il territorio in cui viviamo, ad arrivare alla verità.." a toccare con mano e comprendere anche gli aspetti di un' Italia in cui il problema non è rappresentato dai poteri illegali, ma dai poteri legali che operano illegalmente. Quanto all’antimafia dunque si evince quanto essa, salvo alcune eccezioni sia ancora contaminata da tutto ciò. Il prossimo appuntamento della rassegna cultutare dedicata alla legalità si terrà il 16 Maggio.