BAGNARA CALABRA Oggi l'avvio dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Nicola: il Priore Rosario Caratozzolo ringrazia l'Arch. Caterina Parrello

Avvio lavri Chiesa San Nicola Ho letto l'interessante articolo, a cura dell'arch. Caterina Parrello e don Rosario Pietropaolo, pubblicato sul periodico nazionale n 121/2022, CHIESA OGGI Architettura e Comunicazione, diretto dalla stessa professionista Parrello e dall'arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, dove analiticamente e scientificamente viene chiarita la scelta e l'importanza del restauro della statua storica della Madonna dell'Assunta esposta da molti decenni sul timpano della chiesa abbaziale Santa Maria e i XII Apostoli di Bagnara Calabra. L'articolo merita essere letto anche per arricchirsi della nostra storia dell'arte locale.

L'arch. Caterina Parrello, professionista di statura nazionale, merita essere ringraziato pubblicamente non solo per l'attenzione che ha avuto nel restauro della statua della Madonna dell'Assunta ma, deve essere menzionato per le informazioni e i preziosi suggerimenti posti al servizio degli altri allorquando la stessa ha diffuso, nell'anno 2018, con spirito di partecipazione, a persone della nostra comunità, il nuovo regolamento e le "disposizioni concernenti concessioni di contributi finanziari dalla CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto". Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto, a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, disciplinare l'erogazione anche per le Congreghe contributi finanziari, dell'otto per mille dello Stato, tramite le diocesi, al fine di provvedere alla tutela, alla manutenzione, alla fruizione, alla promozione e alla valorizzazione degli edifici esistenti quali beni per l'edilizia di culto.

È grazie ai consigli ricevuti dall'arch. Caterina Parrello se in data odierna iniziano gli interventi di restauro conservativo esterno della Chiesa dell'Immacolata in Porelli di Bagnara il cui progetto, redatto dall'arch. Prof. Renato Laganà, per un totale complessivo di euro 154.000,00, è finanziato con contributo nella misura del 70% da parte della Curia con i fondi dell'otto per mille e il 30% a copertura finanziaria da parte della Congrega e dell'intera comunità bagnarese.

Il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato tra il parroco della Parrocchia padre Giuseppe Calogero e la ditta Saccà costruzioni di Taurianova. Grazie a tutti i professionisti mensionati e alla comunità bagnarese per la piena collaborazione.

Il Priore della chiesa dell'Immacolata

Rosario Caratozzolo