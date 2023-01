“Inedita-mente Cilea“, lunedì 23 gennaio concerto alla Scala. L'opera è di Raffaele Cacciola, dirige Filippo Arlia

a teatro-alla-scalaLunedì 23 gennaio al Teatro alla Scala per il ciclo “Invito alla Scala“, i Virtuosi del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Filippo Arlia propongono “Inedita-mente Cilea“. In programma musiche di Leonardo Leo (Concerto in re maggiore per violoncello e orchestra, revisione e orchestrazione di Francesco Cilea) e in prima esecuzione mondiale un opera di Raffaele Cacciola su tema di Francesco Cilea (“Il Canto dell’Amore” per soli e orchestra d’archi, orchestrazione di Raffaele Cacciola da un tema inedito di Francesco Cilea; Suite in mi maggiore per violino e orchestra; Piccola Suite per orchestra). I solisti sono il violoncellista Enrico Bronzi e il violinista Massimo Quarta.

L'idea di mettere in scena “Inedita-mente Cilea” nasce grazie ad uno studio che il Maestro Arlia ha intrapreso insieme ai ragazzi del Conservatorio di Musica "P. I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese, di cui è direttore. "Due anni fa, durante la pandemia, abbiamo svolto con Raffaele Cacciola un lavoro di ricerca sulle musiche inedite di Francesco Cilea: alcune scoperte sono state entusiasmanti, perché il Maestro Cilea è stato un genio. “Inedita-mente Cilea” non sarà soltanto un concerto, ma anche un lavoro discografico:questo programma, che abbiamo già registrato con I Virtuosi del Teatro alla Scala, sarà pubblicato da Brilliant Classics e distribuito in tuttoil mondo".

Il Teatro alla Scala è un tempio della musica, da quel palcoscenico sono passati i più grandi della storia, perciò è normale avere una sorta di timore reverenziale. Personalmente ho avuto l’onore di dirigere alla Carnegie Hall di New York, alla Novaya Opera di Mosca, ma è chiaro che dirigere un programma in Scala ha un valore ancora più speciale visto che sono italiano. Il mondo intero identifica il Teatro alla Scala come un simbolo di “italianità” di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi. L’evento assume un carattere ancora più significativo visto il lavoro quasi monografico che abbiamo dedicato a Francesco Cilea, un mio conterraneo»