Proclamati i vincitori del Concorso Internazionale di poesia Incontriamoci Sempre

locandina premio poesiaE’ giuntoalla sua XII edizione il Concorso Internazionale di poesia organizzato dall’Associazione culturale Incontriamoci Sempre , realtà molto conosciuta in città, per la sua instancabile attività sul territorio cittadino e regionale. “Nel corso delle dodici edizioni”- dice con compiacimento il presidente dell’Associazione, Pino Strati- sono giunte all’Associazione più di 4.000 poesieprovenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero. Significa che il concorso ha preso piede, tanto da essere considerato, ormai a pieno titolo, come una delle iniziative culturali più importanti della nostra città”.

Ma dietro ad ogni edizione, c’è il lavoro solerte di una commissione giudicatrice, tutta al femminile, che valuta con attenzione gli elaborati fino a giungere, dopo una serie di incontri, alla compilazione della classifica definitiva. Non ci sono domeniche o festività per le giurate, che anche quest’anno, dopo attenta valutazione, hanno decretato i vincitori delle due sezioni in gara , italiano e dialetto.

La novità di questa edizione per quel che riguarda i tre premiati delle due categorie in concorso, saranno le targhe del maestro orafo Michele Affidato che a breve curerà i premi del festival di Sanremo, e le preziose ceramiche del maestro Ferrara di Seminara. Per i primi classificati, invece il premio consisterà anche in un’opera pittorica della bravissima artista reggina Adele Canale.

Pertanto la commissione composta da Elena Festa, Raffaella Imbrìaco Rossana Rossomando e Immacolata Cassalia, ha così stabilito le opere vincitrici della Dodicesima edizione.

Sezione Italiano:

1 classificato Tania Galletta con la poesia "Sei tu?"

2 classificato Luciano Giovannini con la poesia "EspressoItalicus 1486"

3 classificato Pat Porpiglia con la poesia "Amor di figlia"

Sezionedialetto:

1 classificato Angelo Lino Panetta con la poesia "Ricordi di figghiolanza"

2 classificato Antonino Cotroneo con la poesia "Quandu mi guardo o specchio"

3 Giovanni Mazzei con la poesia "Sonettu d’a Calabria antica"

Molte le menzioni d’onore che saranno attribuite nel corso della cerimonia di premiazione prevista per il 29 gennaio 2023 alle ore 18.00 presso la Sala Museo “ Il ferroviere” Stazione di S. Caterina . La cittadinanza è invitata a partecipare.