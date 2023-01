Anche la Mondadori Bookstore di Verbania espone i libri di Vincenzo Laurendi

1 1 mondadori bookstore verbania libri laurendi 02012023Dopo la cartolibreria Alberti 1954, a Verbania Intra, anche la Mondadori Bookstore Verbania ha accettato di esporre quattro dei libri dell’autore bagnarese Vincenzo Laurendi: La saga delle Maeghlung, Saga del buio e della luce, Le anime di piazza San Babila e La fioritura dei tulipani. L’estrema gentilezza dei fratelli Fusetti, proprietari dello Store, ha permesso che il progetto andasse in porto con grande facilità. In basso, le sinossi dei libri, per chiunque fosse interessato all'acquisto. La Mondadori Bookstore è in piazza San Vittore, 76, Verbania Intra.

La saga delle Maeghlung:

in questa trilogia vedrete il lungo viaggio di Vhandéjea, prima Dea creata dalla Luce Suprema, che vi farà assistere alle avventure delle sue sorelle, tra cui Aijida, creatrice del nostro universo e del pianeta Terra. Dopo il lungo sonno pagato per la fatica della creazione, vedrà le nefandezze compiute dagli uomini, esseri che riteneva il suo capolavoro poiché dotati di intelletto. Creerà quindi un nuovo mondo popolato solo da ninfe con poteri particolari, ma un demone proveniente da chissà dove le minaccia. Una piccola ninfa acquatica sarà chiamata a un viaggio lungo e pericoloso, per recuperare le schegge di stella di Aijida e salvare il suo mondo. Un fantasy moderno che tratterà argomenti come invidia, violenza sulle donne e senso di inadeguatezza nella lingua delle Dee, lingua primigenia della Luce Suprema.

Saga del buio e della luce:

In un futuro non troppo lontano, il mondo è stato sconvolto da un'apocalisse nucleare che ha eliminato tre quarti di popolazione mondiale. I Potenti ne approfitteranno per prendere il comando tramite dei televisori che emettono onde particolari, in grado di inibire le sinapsi cerebrali e istupidire i Sopravvissuti, casta ormai di schiavi. Solo due ragazzi, Juri e Daphne, proveranno a rovesciare questo iniquo governo. Un distopico atipico, avventuroso e con tanta satira politica.

Le anime di piazza San Babila:

Un ragazzo di Milano ha tantissime velleità artistiche, ma le molla una ad una a causa di problemi pregressi. Alla NABA, la Nuova Accademia delle Belle Arti, vedrà una ragazza di cui si innamorerà follemente, ma a cui non ha il coraggio di avvicinarsi. Lei si laureerá e sparirà, facendolo cadere in una depressione tale da buttarsi su droghe pesanti. Un gruppetto di artisti di strada provenienti da tutto il mondo (un violinista polacco, un intagliatore cinese, un pittore nigeriano, una ballerina bulgara e una letterata turca) sarà l'occasione per cambiare la sua vita.

La fioritura dei tulipani:

Un ragazzo di Amsterdam, dedito a notti piccanti con decine di ragazze, conosce una specializzanda in pneumologia di origine albanese, e nasce da subito una grande intesa. Il loro rapporto fatica a nascere, a causa di un oscuro segreto del ragazzo e della pandemia del 2020. In questo romanzetto sono ritratte, anche se solo in parte, le difficoltà dei medici durante questo periodo, e quelle di chi ha vissuto il lockdown, cercando di superarlo grazie a speranza, inventiva e... uno spiritello dispettoso proveniente da Praga.