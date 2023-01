BAGNARA CALABRA Concerto di Natale a Ceramida

Domenico Oliverio La corale parrocchiale di Maria Santissima del Carmelo di Ceramida ha dado vita ad un momento singolare di preghiera e di festa. Sono stati eseguiti brani natalizi che ormai appartengono alla tradizione e che sono la colonna sonora di questo periodo dell'anno.

Da tu scendi dalle stelle a bianco natale da astro del ciel ad Emmanuel sei tu. Un percorso musicale che ha attraversato tre secoli e brani provenienti da due continenti. Alla direzione si sono alternati; Giovanna Riso ed il maestro Vincenzo Panuccio ospite d'eccezione per l'evento. Alla tastiera la direttrice artistica della manifestazione Laura Maceri alla chitarra Enzo Maio, inoltre si è esibito il giovane talentuoso musicista e compositore Giuseppe Zema ed il cantante Carmelo Saffioti che ha entusiasmato i presenti con il celeberrimo brani Feliz Navidad.

Non sono mancate poesie sul Natale in italiano e lingua dialettale decantate dai bambini molte erano già note ma, anche qualcuna scritta per l'evento. Si ringrazia il parroco padre Gaetano Lombardo ed il priore della congrega Domenico Oliverio che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione. Il concerto ha detto padre Gaetano è dedicato a tutti i bambini dell'Ucraina loro che sono gli innocenti e che più di tutti soffrono per la follia e la scelleratezza di alcuni. Prima di concludere il maestro Panuccio si e' avvalso della presenza di Polina una bambina ucraina che, oltre ad avere cantato nel coro ha recitato una poesia nella sua lingua, a lei ha chiesto l'esatta pronuncia del titolo di un brano popolare natalizio famosissimo del suo paese natio. Il concerto si è concluso con la consegna delle targhe ricordo e dei fiori per gli ospiti ed un calorosissimo applauso per il coro.