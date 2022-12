BAGNARA CALABRA Secondo appuntamento per la rassegna musicale "I suoni della Magna Grecia - Armonie Natalizie"

Giuseppe CacciolaMercoledì 28 Dicembre l' Arciconfraternita SS. Maria del Rosario di Bagnara Calabra ha aperto le porte al secondo dei tre eventi della rassegna musicale "I suoni della Magna Grecia - Armonie Natalizie" indetta dal comune con la direzione artistica di Raffaele Cacciola, col fine di cercare di dare ai nostri luoghi e alla nostra cultura il valore che meritano.

Una serata in cui le emozioni hanno penetrato diffusamente i presenti attraverso i repertori magistralmente eseguiti dal chitarrista e compositore Daniele Fabio e dal grande percussionista bagnarese Giuseppe Cacciola; entrambi per l'occasione hanno presentato i loro ultimi componimenti che sanno di "radici", di ancoraggio tra ciò che era e ciò che può assumere nuovi significati proprio grazie alla musica. Un itinerario tra le note di Ennio Morricone, tra i ritmi tradizionali della nostra cultura, grazie alle rivisitazioni del Maestro Panuccio eseguite dai Solisti dell' Orchestra di Fiati, Alberto Caroleo e Andrea Carbone, fino ad arrivare ai consueti motivi natalizi anche con la partecipazione del coro Maria SS. del Rosario. Non delle semplici esecuzioni ma un vero e proprio rimbombo delle anime romantiche, soavi e passionali. Il prossimo spettacolo previsto dalla rassegna si terrà il 5 gennaio del nuovo anno nella chiesa “Santa Maria degli Angeli”, con “Il dono dei Re Magi: la musica". (Antonina Velardo)