Il 30 dicembre iniziative speciali al Museo diocesano di Reggio Calabria

Museo Diocesano di Reggio Calabria - Iniziative 30 dicembre -Proseguono le iniziative che il Museo diocesano popone in occasione del Natale.

Nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, di fronte alle Poste centrali) è allestito il Presepe meccanico di Ninì Sapone, donato nel 2012 al Museo dai figli dell’indimenticato presepista reggino. Per consentirne la visita alla cittadinanza è stato disposto un calendario di aperture straordinarie della chiesa che ospita la straordinaria opera, nell’occasione illustrata dagli educatori museali: prossimi appuntamenti venerdì 30 dicembre e venerdì 5 gennaio h 17-20.

Nel periodo natalizio il Museo diocesano riserverà speciali visite guidate alla Collezione permanente e alla Mostra “Arte e storia delle antiche confraternite di Reggio Calabria”: prossimi appuntamenti venerdì 30 dicembre h 17 e giovedì 5 gennaio h 11 (gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso).

