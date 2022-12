La Miss Mondo Italia 2022 ospite a Palmi

Tanta bellezza insieme alle ragazze diMiss Mondo Calabriain carica e a tutto lo staff dello stesso concorso per scambiare gli auguri di un felice anno nuovo. Ospite dell'agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che è ancheesclusivista per la Regione Calabriadel più famoso e antico concorso di bellezza, quello di​ MISS MONDO, la bella Rebecca sarà anche impegnata per uno Shooting di Moda che la vedrà indossare degli abiti per un noto brand.​ "Sono felice di avere con noi al Gran Gala Miss Mondo Calabria 2022, la bellissima Rebecca, -evidenzia il patron per la Regione Calabria Andrea Cogliandro-e sono ancora più felice di avere tutte le ragazze e lo staff di MISS MONDO CALABRIA per una serata di divertimento e allegria, li ringrazio per il grande lavoro svolto fin qui e, come dico sempre, siamo ancora all'inizio di un grande progetto in questa meravigliosa famiglia. Ne approfitto per rivolgere a tutti imigliori auguri".