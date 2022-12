A Scilla Presepi all'uncinetto in piazza Largo Piano

Scilla Presepi Nei giorni scorsi sono stati inaugurati i presepi artigianali realizzati all'uncinetto dalle volontarie del gruppo Scilla Trekking. L'allestimento è stato disposto nella piazzetta Largo Piano dietro la chiesa di San Rocco, nel quartiere di San Giorgio.

I due presepi, il primo realizzato grazie all'utilizzo di sagome, il secondo in stile patchwork, e l'albero di Natale (quest'ultimo realizzato sempre a mano) resteranno nella piazzetta di Largo Piano per tutto il periodo natalizio. Alla realizzazione dei presepi hanno collaborato Giovanna Martello, Anna Scalzone, Mimma Foti, Concetta Caracciolo, e Carolina Cardona con il supporto di Nicola Pirrotta e Rocco Cardillo. L'albero è stato realizzato a dicembre 2021 grazie alla collaborazione di altri volontari e lo scorso anno è stato collocato nei pressi della villetta comunale; tanti i visitatori che per l'occasione hanno apprezzato il lavoro realizzato all'uncinetto.

<<Da due anni ci impegniamo per rallegrare le vie di Scilla - spiegano le volontarie speriamo nella collaborazione di molte altre donne per realizzare il prossimo anno altre ambientazioni natalize. Per tutti i bambini che vogliono scrivere una lettera a Gesù Bambino abbiamo realizzato una cassettina della posta. Vi invitiamo a venire a visitare i presepi perchè sono originali e sostenibili. Abbiamo usato avanzi di lana e utilizzati i colori classici come l'azzurro il bianco e il celeste. Il presepe in stile patchwork è ad altezza naturale. Al calar della sera con le luci l'atmosfera dienta magica. Accompagnate i vostri bambini e scattate le foto per immortalare il momento.

Tina Ferrera