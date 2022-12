A Pellegrina arriva il Natale!

Nella giornata di domenica 18 dicembre si è atteso l'arrivo di Babbo Natale in Piazza Maria SS. Annunziata tra musica e magia! La serata è stata organizzata dall'A.P.C.S.A. e dal Gruppo Malarazza-Giovani di Pellegrina che ha addobbato la piazza per far immergere le famiglie in un piccolo quartiere a tema natalizio.

L'associazione "Arte delle Muse" ha dato inizio alle danze con un'esibizione ritmomusicale a cura di Venere Gramuglia; quindi è entrato in scena il Mago Henry con il suo coinvolgente spettacolo in cui si è scatenata la gioia di grandi e piccini tra abracadabra e sim salabim! Successivamente i bambini hanno scritto la loro letterina di Natale imbucandola in una speciale cassetta delle lettere gestita dagli elfi; nello stupore generale è finalmente arrivato Babbo Natale che, accomodatosi davanti a un camino decorato di tutto punto, ha accolto e salutato i suoi ospiti. Una piccola riffa e uno stand per la degustazione di prodotti tipici ha permesso anche agli adulti di addentrarsi appieno nella festosa atmosfera. La giornata si è conlusa tra giochi e divertimento, con una foto in compagnia del gigante buono giunto dal Polo Nord per l'occasione.

Domenica Maio

Natale a Pellegrina -