BAGNARA CALABRA A Marinella atmosfere natalizie con i "Suoni del Santo Natale"

Concerto a Marinella

Grande successo per il primo appuntamento a Marinella di Bagnara Calabra della rassegna “I Suoni della Magna Graecia – Armonie Natalizie”. La rassegna continua adesso il 28 dicembre nella chiesta del Rosario, “Armonie in Festa”. Terzo spettacolo in programma il 5 gennaio del nuovo anno nella chiesa “Santa Maria degli Angeli”, con “Il dono dei Re Magi: la musica”.