UniRC| “La fotografia è un ponte”. Evento inaugurale Dottorato di Ricerca in Architettura

a - UniRC Architettura Dottorato di RicercaMartedì 13 dicembre alle 15,00 nella Sala Organi Collegiali (II torre, 3° piano) della Cittadella Universitaria, si terrà l’evento inaugurale dell’anno accademico 2022-23 del Dottorato di Ricerca in Architettura con la presenza di Alessandra Chemollo, fotografo di architettura e docente presso lo IUAV.

Durante il seminario, dal titolo “La fotografia è un ponte”, Alessandra ci mostrerà il suo lavoro trentennale, costantemente alla ricerca di un’espressività basata sull’ascolto dei luoghi e sulla loro reinterpretazione visiva. La forza della sua fotografia risiede nella capacità di attribuire senso alle architetture attraverso la sovrapposizione delle forme degli oggetti, del significato che l’osservatore attribuisce loro, delle riflessioni che sono in grado di innescare. Inquadrando una porzione di spazio, il fotografo costruisce il suo piccolo mondo speciale, lo estrapola dal fluire del reale secondo un preciso punto di vista e lo sottrae da una memoria indifferenziata. In questo senso, la fotografia è un ponte capace di mettere in relazione immagini esterne con immagini interiori, e di farle risuonare in modo spesso imprevedibile.

