BAGNARA CALABRA A Marinella, a partire da Sabato 10 dicembre, apre "Il Villaggio di Babbo Natale"

Il Villaggio di Babbo NataleIl Natale è alle porte e nelle famiglie cosi come per le strade, tutto si veste a festa: le strade si illuminano, le case vanno ad assumere nuove sembianze e le vetrine dei negozi si impreziosiscono di fantasiose decorazioni. Tra tutte le ricorrenze, il Natale, è la festa più amata, capace di coinvolgere grandi e piccini, ed è proprio a quest’ultimi che l’associazione ERA ha deciso di dedicare il suo progetto. Sabato 10 dicembre 2022 nel quartiere di Marinella in zona Melarosa verrà inaugurato IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE, iniziativa patrocinata dal comune di Bagnara Calabra. All’interno del borgo natalizio i bambini verranno accompagnati dalla fata delle nevi che li guiderà in un percorso a tema ricco di luci, colori e magia.

Sotto le luminarie del villaggio si potranno visitare: la Casa di Ghiaccio, che al suo interno custodisce un paesaggio innevato; la grande Casa di Babbo Natale, sorvegliata da 2 soldatini presi direttamente dalla fiaba “Lo Schiaccianoci”, completamente arredata rendendo omaggio alla tradizione; ed è proprio qui che i bambini potranno imbucare le loro letterine colme di desideri, aspettando il fatidico incontro con Babbo Natale che avverrà il 24 dicembre. La dolcissima Casa di Pan di Zenzero, dove lo zucchero non è mai abbastanza; L’officina degli Elfi Giocattolai, sempre al lavoro per esaudire i desideri di tutti i bambini; Inoltre, tra le vie del villaggio, si ricorda la presenza di altri personaggi, come i Trampolieri, il Mangia Fuoco, l’Elfo Magico, la Mamma Natalina, Olaf ed Elsa.

L’atmosfera del Villaggio di Natale sarà allietata dalla partecipazione degli alunni dell’I.C.“Ugo Foscolo” di Bagnara Calabra e della Scuola per l’Infanzia paritaria “Girasole”, che con canti, balli, filastrocche e piccole rappresentazioni teatralirenderanno il tutto ancora più magico e coinvolgente L’Associazione ERA crede fermamente nella sensibilizzazione dei più piccoli alle tematiche ambientali e sociali, trovandosi impegnata sul territorio in eventi di vario genere, percorrendo il cammino già intrapreso dal nostro indimenticabile ed indimenticato Presidente Rocco Salerno, sempre presente tra di noi e nei nostri cuori. C’è voluto tanto impegno per realizzare questo piccolo villaggio, è solo il 1° anno e il brutto tempo non ci ha permesso di fare di più ma la nostra convinzione e il nostro augurio è che questo sia solo l’inizio. Un ringraziamento va a tutti i volontari dell’Associazione e non che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, all’Amministrazione Comunale per il suo sostegno morale ed ideale e a tutti i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” che a vario titolo hanno contribuito a sostenere l’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi tra le vie del borgo!

Locandina Villaggio di Natale