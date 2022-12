VILLA SAN GIOVANNI Assegnato alla prof.ssa Gabriella Romeo e alla classe 2G Liceo Scientifico IIS Nostro - Repaci il Certificato di Qualità nazionale 2022 eTwinning

REPCSono stati pubblicati on line gli esiti delle valutazioni del Certificato di Qualità nazionale 2022, riconoscimento ufficiale rilasciato dall’Unità nazionale eTwinning ai progetti svolti nell’ultimo anno scolastico, che attesta il raggiungimento di un preciso standard di qualità di un progetto di collaborazione, determinato da Criteri di Qualità condivisi a livello europeo dalla community.

Tra i docenti vincitori figura la prof.ssa Gabriella Romeo, docente di Inglese dell’Istituto villese con il progetto “SALUTE E BENESSERE” realizzato dagli studenti della classe 2G Liceo Scientifico “L. Nostro”. Il progetto attivato e realizzato attraverso la collaborazione virtuale a distanza tra docenti e studenti partner - Liceo G. Berto (VV) e il Liceo Pitagora (Rende CS) - afferma la prof.ssa Romeo-, ha avuto come obiettivo l’implementazione di un sito web, al fine di motivare la comunità scolastica ad acquisire, attraverso l’informazione, uno stile di vita corretto e una maggiore consapevolezza nei confronti di errati comportamenti alimentari, utilizzando la piattaforma eTwinning e le nuove tecnologie. Si è tenuto conto – prosegue - dei diversi stili cognitivi e dei diversi ritmi di apprendimento, partendo dall’idea che “le differenze sono una risorsa” e “ che nessuno deve essere lasciato indietro” per costruire una società migliore e più equa. Gli studenti hanno dunque fruito di un ulteriore efficace strumento per sviluppare le competenze chiave europee e, specie quelli fragili, per recuperare la socialità dopo l’emergenza pandemica.

Grande soddisfazione esprime la prof.ssa Maristella Spezzano, Dirigente Scolastico del Nostro –Repaci, che ormai da anni ha aperto la scuola villese alla didattica digitale e inclusiva e alle nuove tecnologie. Nelle prossime settimane le classi dei docenti vincitori riceveranno dei gadget ufficiali eTwinning; la cerimonia di assegnazione del Premio nazionale eTwinning 2022 ai migliori dieci progetti si svolgerà il 12 dicembre 2022 a Bologna, nel corso della Conferenza nazionale 2022 dell’Azione.

Elena Scopelliti