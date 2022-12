Grande successo per la 1^edizione del premio PIACERI &SAPORI

Premio Piaceri Sapori 2022Si è svolta con grande successo la 1^ edizione del premio PIACERI&SAPORI organizzata dal produttore televisivo ed editore Graziano Tomarchio al PORTO BOLARO Shopping Center di San Leo di Reggio Calabria. Il premio è stato ideato dall’editore per ringraziare e coinvolgere tutti coloro che lo hanno supportato in questi anni visto l’enorme successo dell’omonimo format nato puntando sulla promozione del territorio e visibilità alle eccellenze calabresi. L’evento è stato presentato dalla giornalista Dominga Pizzi, nota conduttrice della GRAZIANO TOMARCHIO TV. Il PREMIO SPECIALE è stato conferito a Mimmo Cavallaro, ambasciatore nel mondo della musica popolare folk calabrese per eccellenza.

Venti i premiati: BUCHER’S BISTROT di Francesco Gangemi ANTICO CASALE di Egidio Montoli; BRICIOLE DI BONTÀ di Vincenzo Pirelli; BAR SAN FRANCESCO dei fratelli Cilione; FRIBERGA di Salvatore Friscia; MACELLERIA MALARA dei fratelli Francesco e Vincenzo Malara; TRATTORIA A’LUARA di Surace Salvatore; ORIGINAL STOCCO di Antonio Palialogo; LABORATORIO LO GIUDICE di Giovanni Lo Giudice; Prof. Vittorio Caminiti presidente del MUSEO NAZIONALE DEL BERGAMOTTO DI RC; ARCO VIVAI PIANTE E FIORI di Pasquale Arco; TRATTORIA SUPRA E SUTTA di Santo Morabito; PASTICCERIA FRAGOMENI di Antonello e Mario Fragomeni; Bruno Ienco PROLOCO DI BAGNARA; CASEIFICIO di Mario Cioeta; BAR GARDEN di Salvatore Ravese; TREMUSE di Patrizia Gaetana Creazzo; DROGHERIA CULINARIA di Felice Cuzzola; PANIFICIO di Guarnaccia Giuseppe; TANDEM BOUTIQUE di Giuliana Romina e Daniela Secondo. Sono stati inoltre assegnati altri riconoscimenti al maestro ceramista VINCENZO FERRARO che ha realizzato i premi, al gruppo I CALABRIA SHOW che ha allietato la serata con intermezzi musicali, a Pino Strati dell’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE e ai fratelli FALDUTO titolari del PORTO BOLARO SHOPPING CENTER location che ha ospitato questa prima edizione del Premio Piaceri&Sapori.

Appuntamento alla prossima edizione!