LIBRIAMOCI OFF Gli eventi Museo Archeologico Metauros

Locandina Libriamoci-OFFIn occasione della grande festa diffusa e collettiva che per una settimana coinvolge le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, e che per il nono anno consecutivo torna a mettere in primo piano la lettura ad alta voce. La campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, pone come obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva.

Quest’anno Libriamoci propone Libriamoci OFF, la modalità di adesione pensata per coloro che non possono svolgere attività durante la settimana di Libriamoci ma desiderano comunque realizzare progetti di lettura nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 22 aprile.

L’evento è organizzato all’interno del panorama di Libriamoci OFF, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Gioia Tauro, con l’intento di ampliare le proprie conoscenze, acquisire nuove consapevolezze, aumentare la sicurezza di sé e molto altro attraverso lo strumento della lettura e che si terrà presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale alle Cisterne, complesso storico/architettonico che attualmente ospita la Biblioteca Comunale e i locali temporanei del Museo Archeologico Métauros.

Il Museo archeologico all’interno del Tema istituzionale Se leggi sei forte! Che riflette sugli aspetti della lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente liberi propone:

Filone La forza delle parole – le parole hanno una forza che va oltre il piano fisico. Le parole cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno dopo giorno. Il primo dei filoni tematici di Libriamoci è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda.

Presentazione del libro di Riccardo Consoli, Archeologo –PHD Il Castello di Pentedattilo, storia, architettura, archeologia a seguire conversazione con l’autore sulle tematiche dell’importanza comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, riconoscendo che gli oggetti e i luoghi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa di venerdì 2 Dicembre

ore 11.00

Presentazione del Libro Il Castello di Pentedattilo, storia, architettura, archeologia

Di Riccardo Consoli, Archeologo –PHD

A seguire

Conversazione con l’autore

Informazioni Evento:

Data Inizio: 2 dicembre 2022

Data Fine: 2 dicembre 2022

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione: non necessaria

Luogo: Gioia Tauro, Museo archeologico Métauros presso sede temporanea Le Cisterne

Orario: 11.00-13.00

Telefono: +39 3206130881

