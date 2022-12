Presentato a Bagnara Calabra il libro di Dror Eydar "All'arco di Tito Un ambasciatore d'Israele nel Belpaese"

Fedele - Rombolà - Golotta - Eydar - Pistolesi Presentato a Bagnara Calabra dall'Associazione Italia-Israele, presieduta dall’avvocato Anna Golotta, il libro dell’ex ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar “All’Arco di Tito – Un ambasciatore d’Israele nel Bel paese”. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Bagnara Calabra e realizzata in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” della cittadina della Costa Viola, è volta a sensibilizzare la popolazione sul tema del nuovo antisemitismo e sulle forme attraverso le quali lo stesso si manifesta.

Nel corso dell'evento sono state presentate le iniziative previste in programma, e che si concluderanno il 27 gennaio 2023 in occasione del giorno della memoria con la premiazione dei migliori tre elaborati, attraverso i quali gli studenti delle quinte classi del Fermi concorreranno nell’ambito della Borsa di studio intitolata all'ex assessore comunale Rocco Salerno prematuramente scomparso, che avrà come tema l’Antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e degenerazioni nella vita sociale dei nostri giorni.

Nel servizio che segue parlano il Sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi, il delegato alla cultura Rocco Fedele, il Presidente dell'Associazione Italia-Israele Anna Golotta, e l'autore del libro Dror Eydar.