UniRC| Agraria. Incontro "La Natura in Città: foreste urbane e infrastrutture verdi per la tutela dell’ambiente e dell’uomo"

seminario 21 novembreLunedì 21 novembre ore 16.30 Aula Seminari Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Località Feo di Vito) si terrà il seminario “La Natura in Città: foreste urbane e infrastrutture verdi per la tutela dell’ambiente e dell’uomo” finalizzato ad integrare il percorso didattico e formativo sia degli Studenti dei Corsi di Studio Triennale e Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, sia dei Laureati che frequentano i Corsi di Dottorato e di Master attivi presso il Dipartimento di Agraria.

D’altra parte, la rilevanza e l’attualità del tema trattato si inserisce nell’ambito delle iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte ai Professionisti del settore, su cui è attiva una collaborazione tra il Dipartimento di Agraria dell’Università “Mediterranea” e la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria.

La relazione centrale del Seminario sarà tenuta dal Prof. Carlo Blasi, Professore Emerito di Ecologia vegetale presso l’Università La Sapienza di Roma e componente del gruppo di lavoro per la programmazione e l’attuazione del PNRR in materia di forestazione urbana che, tra le altre, costituisce una “misura di accompagnamento” alla transizione ecologica.

Su questi aspetti, peraltro, vi è un diretto coinvolgimento del Dipartimento di Agraria che supporta, da un punto di vista tecnico-scientifico, le attività di progettazione e monitoraggio di diversi interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana sul territorio della Città metropolitana, uno dei quali in corso di realizzazione proprio sulla collina che ospita il Dipartimento.